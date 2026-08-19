سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اليورو حاليًا 1.16886 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.090% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.112% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 1.17183 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.16831 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.093%.