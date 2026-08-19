سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 79.4207 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.037% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.873% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 79.5042 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 78.5542 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.707%.