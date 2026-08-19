سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بالفرنك السويسري حاليًا 1.09933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.078% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.340% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 1.10086 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.09535 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.253%.