سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة حاليًا 2.7067 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.125% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.185% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة بين أعلى مستوى 2.7125 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.6958 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.