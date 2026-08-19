سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 15.638 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.298% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.853% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 15.9675 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 15.6368 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.810%.