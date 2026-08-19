سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 1.9114 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.047% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 1.91453 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.90239 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.214%.