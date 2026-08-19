سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 108.419 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.137% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.401% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 109.039 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 108.311 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.217%.