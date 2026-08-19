سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى Zmw حاليًا 7.16472 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.720% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.044% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 7.24471 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 7.15867 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.532%.