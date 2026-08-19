سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي حاليًا 1.0331 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.127% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي بين أعلى مستوى 1.03393 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.03085 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.161%.