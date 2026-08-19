سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 1424.66 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.067% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 1428.17 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1417.76 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.