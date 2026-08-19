سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 1011.37 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.034% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.081% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 1014.56 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1007.75 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.490%.