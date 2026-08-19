سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 2.56912 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.063% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 2.57156 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.56706 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.161%.