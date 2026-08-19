سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة التركية حاليًا 18.3399 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.026% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.500% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 18.3499 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 18.2156 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.209%.