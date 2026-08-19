سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 1.11695 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.083% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.097% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 1.12111 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.11168 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.473%.