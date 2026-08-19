سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 3.51433 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.374% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.073% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 3.52964 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 3.50855 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.424%.