سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 12.6694 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.170% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 12.7133 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 12.6042 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.205%.