سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 5.56805 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.736% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.435% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 5.60934 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 5.26223 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.897%.