سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 3.07209 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.327% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 3.07715 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 3.06172 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.462%.