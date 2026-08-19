سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 38.7852 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.091% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.169% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 38.961 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 38.6692 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.161%.