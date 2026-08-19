سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الريال القطري حاليًا 1.39482 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.131% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 1.3959 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.39144 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.255%.