سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 2300.71 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.062% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.942% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 2312.13 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2277.64 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.