سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₾1 GEL = 2,301 PYG

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سجل أسعار صرف لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي

1 GEL إلى PYGآخر 7 أيام
الأعلى2,304.5700
الأدنى2,283.1000
المتوسط2,299.5114
التغيير0.77%

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 2300.71 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.062% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.942% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 2312.13 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2277.64 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.

GEL إلى PYG مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert لاري جورجي to غواراني باراغواي

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    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

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    اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PYG كالعملة التي تريد التحويل إليها.

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    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert لاري جورجي to غواراني باراغواي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PYG كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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