سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 1.6953 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.212% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 1.69681 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.69075 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.310%.