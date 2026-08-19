سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 1.28835 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.105% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.268% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 1.29346 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.28362 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.458%.