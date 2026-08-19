سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 14.0933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.118% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 14.1101 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 14.0277 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.348%.