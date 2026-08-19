سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 24.45 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.127% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 24.5362 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 24.3405 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.516%.