سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 1.55328 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.098% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.681% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 1.56432 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.55007 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.192%.