سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 15.3558 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.035% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.301% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 15.3558 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 15.2875 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.219%.