سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 1374.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.154% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 1375.51 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1371.41 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.161%.