سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 20.3386 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.093% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.090% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 20.4109 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 20.3081 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.312%.