سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 1646.24 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.156% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.050% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 1649.21 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1639.49 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.384%.