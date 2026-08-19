سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 3.55665 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.014% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 3.56343 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 3.54054 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.261%.