سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 69.2099 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.417% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.197% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 69.5282 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 69.0108 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.424%.