سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 127.004 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.057% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.585% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 128.389 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 126.866 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.121%.