سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 176.803 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.071% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.680% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 178.332 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 175.924 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.404%.