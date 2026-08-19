سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بدولارات جزر كايمان

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات جزر كايمان حاليًا 0.313756 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.126% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات جزر كايمان بين أعلى مستوى 0.314008 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.313073 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.161%.