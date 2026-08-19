سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الين الياباني حاليًا 61.0254 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.021% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.261% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 61.1603 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 60.6972 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.208%.