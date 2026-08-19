سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الروبية الهندية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الروبية الهندية حاليًا 36.6535 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.007% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.540% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الروبية الهندية بين أعلى مستوى 36.6684 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 36.409 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.267%.