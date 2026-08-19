سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 50.0448 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.294% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 50.0699 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 49.8522 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.169%.