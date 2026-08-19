سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الكونات الكرواتية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الكونات الكرواتية حاليًا 2.48984 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.184% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الكونات الكرواتية بين أعلى مستوى 2.50137 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.48254 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.182%.