سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 3.00134 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.081% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.093% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 3.00484 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.99588 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.159%.