سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 0.333204 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.078% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.105% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 0.333777 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.332796 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.160%.