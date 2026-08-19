سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 28.1797 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.277% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.772% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 28.2293 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 27.9383 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.979%.