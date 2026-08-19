سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى السيد الغاني حاليًا 4.229 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.502% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -5.030% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 4.49182 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.16906 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.114%.