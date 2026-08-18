سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدولار الفيجي

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₾1 GEL = 0.8496 FJD

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سجل أسعار صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الفيجي

1 GEL إلى FJDآخر 7 أيام
الأعلى0.8517
الأدنى0.8496
المتوسط0.8505
التغيير-0.02%

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.849625 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.075% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.852043 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.847758 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.321%.

GEL إلى FJD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert لاري جورجي to دولار فيجي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

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    اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر FJD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

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    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert لاري جورجي to دولار فيجي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر FJD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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