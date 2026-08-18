سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 61.3821 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.139% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.427% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 61.4854 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 61.0812 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.390%.