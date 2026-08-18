سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى جنيه مصري حاليًا 19.3342 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.639% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.851% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 19.3569 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 19.0746 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.881%.