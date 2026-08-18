سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 22.4375 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.021% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.765% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 22.4599 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 22.215 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.710%.