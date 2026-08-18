سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 7.99685 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.030% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.358% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 8.04508 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 7.97783 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.188%.