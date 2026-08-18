سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 171.695 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.005% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 171.91 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 170.949 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.308%.