سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 354.888 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.309% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.651% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 355.118 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 347.289 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.380%.